"Укрзализныця" пока не планирует повышение стоимости билетов, - министр инфраструктуры Криклий

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Повышение тарифов по пассажирским перевозкам после их возобновления пока не планируется.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - сказал Криклий.

Он добавил, что "нам не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им". "Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста", - добавил министр инфраструктуры.

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Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.