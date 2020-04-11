В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров. ВИДЕО

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В Броварах начался масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Спасатели уже прибыли на место возгорания и пытаются ликвидировать пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал".

Это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорания травяного настила.

Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.

Первыми о пожаре рассказали жители Броваров в социальных сетях.

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Напомним, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вспыхнувший 4 апреля, все еще не потушен.