В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал".
Это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорания травяного настила.
Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.
Первыми о пожаре рассказали жители Броваров в социальных сетях.
Напомним, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вспыхнувший 4 апреля, все еще не потушен.