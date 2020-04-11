В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров. ВИДЕО

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пожар

В Броварах начался масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Спасатели уже прибыли на место возгорания и пытаются ликвидировать пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал".

Это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорания травяного настила.

Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.

Первыми о пожаре рассказали жители Броваров в социальных сетях.

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Напомним, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вспыхнувший 4 апреля, все еще не потушен.

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Топ комментарии
+4 Вася Шевченко f77d76ba
не каким хреном идиотам заняться на карантине??? или это уже шизофрения с пироманией?
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11.04.2020 22:57
+4 Inna Khavrun
По моему, это уже работа какой то группы вредителей! За пару дней несколько масштабных пожаров вокруг Киева не может быть совпадением!
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11.04.2020 23:02
+2 Ernst List
А почему так? Из-за тёплой зимы? Такое впечатление что все внезапно от нечего делать начали жечь траву.
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11.04.2020 23:04
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