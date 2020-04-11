Главврач Иршавской райбольницы скрыл информацию о COVID-19 у пациентки, женщина скончалась, - блогер

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Главврач Иршавской райбольницы, чтобы "не портить прекрасную эпидемиологическую ситуацию", скрыл информацию о COVID-19 у пациентки, которая вскоре скончалась.

Об этом написал на своей странице в Facebok блогер Le Шаркань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, главный врач этой больницы Сергей Караслай "решил себе взять в качестве примера доблестний Николаев - демонстрировать нули в статистике случаев COVID-19 и держать строй.

Несколько дней назад вместе с коллегой Панько (заведующей поликлиническим отделением) этот эскулап госпитализировал в кардиологию мать последнего - с температурой и затрудненным дыханием. Чтобы втихаря прокапать пациентку с симптомами коронавирусной инфекции и не портить прекрасную эпидемиологическую ситуацию.

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Причем младшему медицинскому персоналу, который начал что-то подозревать, Караслай запретил надевать маски и перчатки - мол, шо вы тут маски-шоу устраиваете, здесь у нас все здоровы. Вируса нет.

Когда запахло жареным и к женщине вызвали попа для исповеди, то пришлось сделать снимок легких и тест на коронавирус.

Где-то в этот момент с иршавской райбольницы кто-то сильно психанул и слил в интернет фото документа с подтвержденным диагнозом женщины. После чего кто-то сильно возбужденный из Закарпатской ОГА накатал заявление в органы, чтобы возбудили уголовное дело и разобрались, кто раскрыл эту страшную тайну.

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Так вот ... Женщина, устав от таких лечебных протоколов, вскоре отошла в мир иной. А ее соседка по кардиологии, получив подарок, отошла в областную инфекционку в Ужгород.

Но и на этом п#здец не завершился. Караслай быстро протестовал полсотни персонала экспресс-тестами, которые в первые дни инфицирования показывают немного меньше, чем них#я - потому что еще нет в крови соответствующих антител. Все чисто, вируса нет.

Такое вот активное противодействие коронавирусу в Иршавском районе. Заклятая борьба. Кровавый замес".

Как сообщает Первый кабельный со ссылкой на директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавету Биров, на сегодня 112 медицинских работников двух отделений Иршавской районной больницы отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с больной коронавирусом пациенткой. За последние три дня этим медикам было проведено 143 экспресс-теста и 35 ПЦР-тестов на коронавирус.