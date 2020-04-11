Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ

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В полицию Авдеевки 10 апреля поступило сообщение, что группа людей употребляет спиртные напитки возле многоэтажного дома.

На место происшествия выехал наряд, который призвал нарушителей прекратить противоправные действия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины.

"Компания отреагировала агрессивно, а двое мужчин набросились на полицейского с кулаками. Пострадавший работник полиции обратился за медицинской помощью. Правонарушителями оказались местные жители - 50-летний отец и его 21-летний сын. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.