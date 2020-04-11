Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

3788 33
скорая,рф,коронавирус

Десятки машин скорой помощи с пациентами, у которых подозревают пневмонию и COVID-19, встали в пробку на въезде в клинический центр ФМБА в подмосковных Химках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

В оперативном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом и в самом ФМБА России подтвердили, что количество пациентов за последние двое суток возросло: отмечается наплыв людей с подтвержденным диагнозом, с подозрением на него и с пневмониями.

В оперштабе подчеркнули, что всем пациентам будет оказана помощь и их поместят в стационар.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 01

"Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер", - говорится в сообщении оперштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве с понедельника вводят пропускной режим, - Собянин

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 02\

В оперштабе также подчеркнули, что пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах, а также в нескольких федеральных стационарах и частных больницах, в частности в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 03

По данным оперштаба, в усиленном режиме ведется работа во всех стационарах и станциях скорой и неотложной медицинской помощи.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 04\

Отметим, что по данным оперативного штаба РФ, за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1786 человек. Новые случаи заболевания обнаружили в 57 регионах страны, впервые диагноз COVID-2019 поставили в Туве.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 05

Жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 18 человек, 12 из которых умерли в Москве. Это рекордное число смертей пациентов с COVID-2019 с начала эпидемии.Всего в России за время пандемии умерло 94 пациента с коронавирусом.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 06
Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 07
Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 08
Фото: Газета.ру

Коронавирус и карантин
карантин Подмосковье Россия COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5 Серая Лиса
Та піфуй.
показать весь комментарий
11.04.2020 23:50
+4 кацахол
Може Хуйло захворіє і здохне?
показать весь комментарий
11.04.2020 23:51
+2 pompiere
На те що відбувається на рашці треба дивитись по факту. Це дуже підла країна - спецперація.
показать весь комментарий
11.04.2020 23:52
Смотреть комментарии