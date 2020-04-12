Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье. ВИДЕО

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Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывает украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье из-за карантина в связи с коронавирусом.

Об этом митрополит сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоизоляции", - сказал митрополит в своем видеообращении.

"Завтра будем отмечать светлый праздник - Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантин мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом. Желаю каждому встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, в душу, в целую жизнь!", - добавил Епифаний.

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Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.