Парад Победы в Москве состоится 9 мая или позже, - Песков

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Парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине окончания "Великой Отечественной войны", то есть подписания Германией акта о капитуляции в 1945 году, может быть перенесен на другую дату.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В программе "Большая игра" на Первом канале песков сказал, что на данный момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, о переносе парада Победы или о переносе "Бессмертного полка" не принималось.

Он пояснил, что такие решения будут приниматься позже с учетом развития эпидемиологической ситуации.

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"Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно - я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно", - заявил Песков.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за 10 апреля в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах, при этом выписано по выздоровлению 250 человек.

Всего в стране зарегистрировано 13 584 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045 человек.

Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 106 человек.

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