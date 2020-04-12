Враг вчера 8 раз обстрелял позиции ОС, активно применяя крупный калибр: ранены 3 бойца

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
11 апреля противник применил против наших воинов запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря эффективному использованию дежурных огневых средств украинские защитники подавили вражескую активность. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.
Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали три обстрела со стороны оккупационных войск. Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку от Славного, Широкино и Песков. На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно прекращали огневую активность противника, поэтому враждебные обстрелы были непродолжительными.
Минские договоренности российско-оккупационные войска нарушали вчера и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В общей сложности противник совершил там пять обстрелов. Утром наемники в районе населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковского. По подразделениям Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийских снаряда 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.
Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев.
По данным украинской разведки ранения получили семеро боевиков НВФ.
"Сегодня ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье. Ответным огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.