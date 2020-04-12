Песков: Ситуация с COVID-19 в Москве тяжелая, наплыв очень большой, больницы работают на пределе

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В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. В авральном режиме работают все больницы.

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил официальный представитель Кремля, столичные больницы в настоящее время работают в авральном режиме из-за роста числа больных.

"Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме", - отметил Песков, добавив, что напряженная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

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По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 8852 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.

С понедельника, 13 апреля, в столице начнут вводить пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.