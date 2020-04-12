На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав

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На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 2777 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 174 случая;
Волынская область - 71 случай;
Днепропетровская область - 58 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 82 случая;
Запорожская область - 83 случая;
Ивано-Франковская область - 291 случай;
Кировоградская область - 118 случаев;
м. Киев - 416 случаев;
Киевская область - 159 случаев;
Львовская область - 111 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 2 случая;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 25 случаев;
Ривненская область - 119 случаев;
Сумская область - 73 случая;
Тернопольская область - 243 случая;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 19 случаев;
Черновицкая область - 432 случая;
Черкасская область - 99 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 апреля 2020 в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 10432 сообщение о подозрении на COVID-19.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+17 саша паламарчук
я краще викладу фото з допомогою від зєлєнського. На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6202
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12.04.2020 09:57
+16 саша паламарчук
На утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777 умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7903
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12.04.2020 09:51
+15 Viktor Kulyk
У Порохе не тільки "халати" - там
- апарати ШВЛ
- ПЦР-тести
- герметичні захисні костюми
- продовольчі набори.

Поки якийсь гундосий ішак пиляє якісь "ролики" - Справжній Президент рятує країну.
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12.04.2020 09:58
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