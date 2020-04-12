В ВСУ 18 случаев заболевания COVID-19, 1 человек умер и 1 выздоровел, - командование Медсил

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По состоянию на 7:00 12 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) — 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 20 человек", — сказано в сообщении.

В командовании Медсил отметили, что люди чаще всего заражаются при встречах с друзьями и родными, с которыми не живут вместе и не общаются ежедневно.

"Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", — призвали в командовании Медсил.

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Коронавирус и карантин
карантин ВСУ COVID-19 коронавирус
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+6 Чайка Київ
Бережи вас Господь
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12.04.2020 11:11
+4 саша паламарчук
ЗСУ не піде проти народу.
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12.04.2020 11:17
+3 віктор федорович 31ee1569
У новосибірському центрі вірусології "Вектор", де 16 вересня 2019 року стався вибух, були штами коронавірусу. Таку заяву в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" зробив колишній радянський розвідник, однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"Судячи з усього, вибух на "Векторі" став російським Чорнобилем. Після нього очевидці відчували "запах диму і нечистого повітря". Цілком імовірно, що стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні, про яку ми поки що не знаємо", - сказав він.

Швець не пояснив, чим пахнуть штами коронавірусу, як вони переміщуються в атмосфері і чому це могло становити небезпеку.

До висновку про штучну природу COVID-19 розвідника підштовхнула інформація про те, що в січні 2020 року "Вектор" повідомив про розроблення двох вакцин проти коронавірусу. До березня цей центр залишався єдиним у Росії, який міг офіційно проводити тести на коронавірус.

Однокурсник Путіна Швець: Якщо спецслужби РФ занесли коронавірус в Ухань - це шанс для "наступників" прибрати Путіна, звинувативши його в злодійстві. Читайте повну версію інтерв'ю

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник грудні 2019 року в Ухані (Китай). 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
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12.04.2020 11:15
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