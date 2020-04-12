Один защитник Украины погиб и один ранен в результате обстрела на Луганщине, - штаб ООС

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Один защитник Украины погиб и один ранен в результате обстрела на Луганщине, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации открыли по позициям ООС огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.

"Несмотря на большой христианский праздник — Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что на Луганщине. К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", — сказано в сообщении.

В командовании ООС выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

"Коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступные действия враг понесет заслуженное наказание", — добавили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Враг вчера 8 раз обстрелял позиции ОС, активно применяя крупный калибр: ранены 3 бойца

Один защитник Украины погиб и один ранен в результате обстрела на Луганщине, - штаб ООС 01

Операция Объединенных сил
Луганщина обстрел ранение потери операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+14 Taras Volynyanyn
Надіюся на адекватну відповідь ЗСУ
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12.04.2020 11:19
+8 Oleh57
"Принуждение" ФСБагента ЗЕдебила до миру продовжується!!!
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12.04.2020 11:21
+7 Ан Мур
А ми вас, 73/43%зебілів, рік тому попереджали, що по факту ви за поневолення України Хуйлом топите!
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12.04.2020 11:27
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