Один защитник Украины погиб и один ранен в результате обстрела на Луганщине, - штаб ООС

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Вооруженные формирования Российской Федерации открыли по позициям ООС огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.

"Несмотря на большой христианский праздник — Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что на Луганщине. К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", — сказано в сообщении.

В командовании ООС выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

"Коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступные действия враг понесет заслуженное наказание", — добавили в штабе.

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