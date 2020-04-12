Все умершие в Украине от пневмонии проверяются на коронавирус, - Ляшко. ВИДЕО

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В Украине у всех умерших от пневмонии забирается секционный материал и передается в вирусологическую лабораторию для исследования на коронавирусную болезнь.

Об этом на брифинге в воскресенье в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В стандарты предоставления медицинской помощи внесены изменения, и у всех, кто умер от пневмонии, забирается секционный материал и передается для исследования в вирусологическую лабораторию", - сказал он.

Кроме того, Ляшко пояснил, что в настоящее время на коронавирусную болезнь проверяют всех людей с симптомами коронавирусной болезни. "Самые критичные первые три симптома – это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание", - отметил он.

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По словам замглавы Минздрава, также забирается материал от людей контактных, от людей с коронавирусной болезнью и от людей, которые путешествовали за пределы страны и имеют симптомы коронавирусной болезни.

Ляшко отметил, что ПЦР-тесты делаются людям с симптомами коронавирусной болезни, а также два раза для подтверждения выздоровления.

"Сегодня проведено более 30 тыс исследований, из них 12 тыс проведено людям, у которых есть подозрение. Остальным проводят с целью установления выздоровления или подтверждения", - заключил он.