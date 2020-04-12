В Киеве 416 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки заболели еще 20 человек, в больницы доставили только четверых, - Кличко

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Большинство заболевших за последние сутки киевлян лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — написал он.

Кличко сообщил, что заболели:

▫️5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет

▫️15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.

"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие — лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", — написал Кличко.

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Мэр Киева попросил жителей столицы оставаться дома, не взирая на праздник.

"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник — Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!" — написал он.

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