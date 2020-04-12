В Киеве 416 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки заболели еще 20 человек, в больницы доставили только четверых, - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья! Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — написал он.
Кличко сообщил, что заболели:
▫️5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет
▫️15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.
"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие — лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", — написал Кличко.
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Мэр Киева попросил жителей столицы оставаться дома, не взирая на праздник.
"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник — Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!" — написал он.
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- Здравствуйте, а я Владыка Паша Мерседес. Вы знаете, теперь верю, кхе-кхе.
Если в 00-00 - надо говорить "с начала суток", а не "у нас и моз разная статистика".