В Киеве 416 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки заболели еще 20 человек, в больницы доставили только четверых, - Кличко

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кличко

Большинство заболевших за последние сутки киевлян лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — написал он.

Кличко сообщил, что заболели:

▫️5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет

▫️15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.

"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие — лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", — написал Кличко.

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Мэр Киева попросил жителей столицы оставаться дома, не взирая на праздник.

"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник — Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!" — написал он.

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В Киеве 416 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки заболели еще 20 человек, в больницы доставили только четверых, - Кличко 01

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Ali Hasan
Тобто особи молодше 60 років теж хворіють. Тому забороняйте усім виходити на вулицю.
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12.04.2020 11:49
+2 Борис Козлов 6516a265
- Здравствуйте, я Свидетель Короны Борис Джонсон. Скажите, вы верите в Вирус?
- Здравствуйте, а я Владыка Паша Мерседес. Вы знаете, теперь верю, кхе-кхе.
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12.04.2020 11:54
+1 Юрій Ан
Веталя, ты уж определись, когда у тебя эти сутки начинаются, бо от тебя уже голова идёт кругом.
Если в 00-00 - надо говорить "с начала суток", а не "у нас и моз разная статистика".
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12.04.2020 11:56
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