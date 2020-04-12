"Советую подождать с такими планами", - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен советует европейцам не планировать летний отпуск даже на июль или август, ведь никто не знает, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса.

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", — отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в следующем году.

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"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество — это угнетение. Но это касается жизни", — сказала она.

По оценке главы Еврокомиссии, вакцина от COVID-19 может быть доступна в конце года.