Количество выздоровевших от COVID-19 второй день превышает количество умерших от этой болезни, - Ляшко

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Среди 10 выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки — 7 медработников и 1 ребенок. Коэффициент летальности — 3%, у 82% умерших от коронавируса были сопутствующие хронические заболевания.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Показатель выздоровления второй день превышает количество людей, которые умерли от коронавирусных болезней", — сказал Ляшко.

При этом он отметил, что "коэффициент летальности в Украине на сегодняшний день составляет 3%". У 82% умерших были сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

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"Наибольшее количество зарегистрированных случаев на сегодня отмечается в возрастной группе от 40 до 59 лет", — сказал главсанврач.

По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких в настоящее время находится 54 человека, из них ни одного ребенка. "Количество аппаратов искусственной вентиляции легких, задействованных сегодня в предоставлении медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, подготовленных для предоставления медицинской помощи", — отметил Ляшко.

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