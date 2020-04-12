Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого. ФОТОрепортаж

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12 апреля православные христиане и греко-католики празднуют Вербное воскресенье.

Фоторепортер Цензор.НЕТ побывал в трех храмах Киева.

На территории Михайловского собора открыт малый храм. Главный храм, где проходила служба предстоятеля ПЦУ Епифания, закрыт, но у входа стоял священник, который святил вербу всем желающим.

Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 01
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 02
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 03Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 04
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 05
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 06
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 07Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 08
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 09Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 10
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 11Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 12
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 13

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Церковь святого Василия Великого сегодня полностью закрыта для прихожан. 

Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 14
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 15

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Вход во Владимирский собор был открыт, люди могли зайти, чтобы помолиться и поставить свечку.

Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 16
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 17
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 18
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 19
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 20
Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого 21

Фото - Олег Богачук

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