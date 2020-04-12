Вербное воскресенье в Михайловском, Владимирском соборах и церкви св. Василия Великого. ФОТОрепортаж

Фоторепортер Цензор.НЕТ побывал в трех храмах Киева.
На территории Михайловского собора открыт малый храм. Главный храм, где проходила служба предстоятеля ПЦУ Епифания, закрыт, но у входа стоял священник, который святил вербу всем желающим.
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Церковь святого Василия Великого сегодня полностью закрыта для прихожан.
Вход во Владимирский собор был открыт, люди могли зайти, чтобы помолиться и поставить свечку.
Фото - Олег Богачук