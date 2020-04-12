Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко уверяет, что дефицита хлеба в Украине не будет, продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, ценовая ситуация стабильная и контролируемая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По словам Петрашко, ведется ежедневным мониторинг цен на продукты, внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация — стабильная и контролируемая.

"Обеспеченность пшеницей и хлебом — важный вопрос, который беспокоит украинцев. Две недели назад Минэкономики подписало меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть, до того, как начнет поступать зерно — в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", — сказал Петрашко.

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Министр отметил, что цены на продукты не росли в последние 10 дней.

Среди причин, по которым они росли до этого, Петрашко называет традиционное подорожание отдельных видов продуктов перед Пасхой, девальвацию валюты и спекуляцию.