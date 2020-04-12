COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, - Ляшко

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Если вакцину или лекарство от коронавируса не удастся найти, нас всех ждет новая биологическая реальность, в которой придется забыть о кофе в парке, а друг с другом общаться только через скайп.

Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены (к коронавирусу. — Ред.) совсем иначе. Почему я говорю об октябре — по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", — сказал Ляшко.

По его словам, все будет зависит от того, как именно станет мутировать вирус и как с этими мутациями будет справляться иммунитет.

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"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь — это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях. И забыть о кофе в парке, и общаться только через скайп", — сказал он.

"Но я надеюсь, что все же будет вакцина или препараты для лечения", — добавил Ляшко.

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