Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан. ФОТОрепортаж

46972

По последним данным МОЗ, Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19 (432 случая), однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно.

Об этом сообщает местное издание АСС, передает Цензор.НЕТ.

"Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля. Православные христиане отмечают в этот день Вход Господень в Иерусалим. Главной традицией этого праздника является освящение веточек вербы. Для этого прихожане идут на утреннюю службу в церковь, а потом приносят эти веточки в дом, чтобы защитить его от бед, нищеты и сохранить благосостояние в семье. В 2020 году вся Украина на карантине из коронавируса. Однако не все прихожане соблюдают карантина и все же решили освятить вербу в храмах", - отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса. Митрополит Павел госпитализирован с подозрением, - СМИ



















