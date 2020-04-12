Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан. ФОТОрепортаж

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По последним данным МОЗ, Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19 (432 случая), однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно.

Об этом сообщает местное издание АСС, передает Цензор.НЕТ.

"Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля. Православные христиане отмечают в этот день Вход Господень в Иерусалим. Главной традицией этого праздника является освящение веточек вербы. Для этого прихожане идут на утреннюю службу в церковь, а потом приносят эти веточки в дом, чтобы защитить его от бед, нищеты и сохранить благосостояние в семье. В 2020 году вся Украина на карантине из коронавируса. Однако не все прихожане соблюдают карантина и все же решили освятить вербу в храмах", - отмечает издание.

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Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 01
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 02
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 03
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 04
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 05
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 06
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 07
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 08
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 09
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 10

Коронавирус и карантин
карантин церковь Черновцы COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+41 Ольга Мартынюк 8c212b17
Якісь просто смертники...
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12.04.2020 16:18
+41 Serg Koshserg
а пoчему пoлиция бездейсвует, пoчему не сoставляет прoтoкoлы за нарушение карантина?
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12.04.2020 16:19
+30 Олег Анатолиевич
Обратите внимание - когда много народу аваковские мусора скромно наблюдают из далека. А вот когда дама с собачкой, или парень на самокате, или спортсмен на турнике, отец с коляской... вот тогда они кидаюся в десятером как тузик на грелку.
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12.04.2020 16:22
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