У нас есть кандидаты на должность министра энергетики, - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Верховной Раде вскоре представят кандидатов на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом Премьер-министр заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Мы искали человека, который будет профессионалом. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти", - обьяснил Денис Шмыгаль.

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По его словам, есть "хорошие сильные кандидатуры" на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, который должен решать существующие проблемы в энергетической сфере.