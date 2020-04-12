Переболевшего COVID-19 премьера Великобритании Джонсона выписали из больницы

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Борис Джонсон пока не вернется к работе и будет восстанавливать силы в своей официальной загородной резиденции Чекерс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на британский телеканал Sky News.

"Премьер-министра выписали из больницы, чтобы он продолжил лечение в (резиденции. — Ред.) в Чекерс. По совету команды медиков премьер-министр пока что не будет возвращаться к работе", — сказал журналистам представитель Даунинг-стрит.

Официальное поместье Джонсона

Джонсон поблагодарил всех врачей, лечивших его в больнице святого Томаса, и добавил, что его мысли — с теми, кого затронула эпидемия коронавируса.

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Кэрри Саймондс, беременная невеста 55-летнего британского премьера, сказала журналистам, что будет в вечном долгу перед персоналом больницы, в которой выздоровел Джонсон. "Я никогда не перестану благодарить вас", — заверила она.

Борис Джонсон с невестой Кэрри Саймондс

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу. Тогда на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. 6 апреля канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии. Там премьер-министр Великобритании провел 2 ночи, после чего был переведен в обычную палату.

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В правительстве Великобритании опасаются, что Джонсон сможет вернуться к работе не раньше, чем через месяц.