Украина сейчас идет по оптимистическому сценарию распространения COVID-19: он предусматривает до 2% заболевшего населения, - Ляшко

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На сегодняшний день Украина движется по оптимистичному сценарию распространения коронавирусной болезни, который предусматривает инфицирование не более 2% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые приняла наша страна. ... Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому что по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии", - рассказал Ляшко.

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По его словам, коллапс медицинской системы в Украине может возникнуть, если коронавирусом заболеет 10% населения и более.