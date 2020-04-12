53 медработника на Днепропетровщине находятся на изоляции из-за контакта с инфицированной коронавирусом медсестрой

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На Днепропетровщине в райцентре Петропавловка из-за инфицирования коронавирусом медсестры на изоляции находятся 53 медработника местной больницы.

Информацию об этом случае Радио Свобода подтвердила начальница отдела санэпиднадзора ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович, передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, у всех медработников взяли анализы методом полимеразной цепной реакции, результаты ожидают.

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Женщина, у которой диагностировали болезнь, имела контакты с членами религиозной организации, проводившей библейскую школу в Першотравенске, где затем зафиксировали вспышку коронавируса.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 12 апреля на Днепропетровщине лабораторно подтвердили 58 случаев COVID-19.