Количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10,6 тыс.: за сутки - 737 умерших

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великобритания,коронавирус

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 737 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, по данным по состоянию на утро 12 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 352 тыс. 974 лица. Пока результаты тестов известны в отношении 282 тыс. 374 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 84 тыс. 279 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 288.

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Последние данные по смертности от коронавируса в Британии зафиксированы по состоянию на вечер 11 апреля - 10 тыс. 612 человек.

Сегодня зафиксировали 657 новых случаев смерти в Англии и 18 - в Уэльсе. Цифры по Шотландии и Северной Ирландии еще не известны, пишет Укринформ.

Интерфакс-Украина отмечает, что, хотя прирост смертей в Великобритании замедлился по сравнению с предыдущими двумя днями, но уровень смертности от коронавируса в королевстве остается одним из самых высоких в мире. Также, уточняет, что официальная статистика не дает полную картину происходящего, поскольку в нее не включаются лица, скончавшиеся не в больницах, а в домах престарелых.

Коронавирус и карантин
Великобритания карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 NonCFist
Будь осторожен, следи за собой.
Количество смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10,6 тыс.: за сутки - 737 умерших - Цензор.НЕТ 671
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12.04.2020 19:20
+4 Vitaly Gorpinyuk
Выявлено 84 тысячи, умерло 10 тыс. Каждый восьмой и пусть кто-то еще заикнется что вирус не опасен... Это Англия, нам писец будет если не будем самоизолироваться.
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12.04.2020 19:32
+4 Эдуард Силенко
От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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12.04.2020 19:36
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