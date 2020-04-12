Число случаев COVID-19 на Кировоградщине выросло до 122, из них 44 медики, 5 - дети, - ОГА
В Кировоградской области зафиксировали 122 случая заболевания COVID-19. Коронавирус, в частности, обнаружили у 44 медработников.
Об этом сообщил председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, инфицированные медики работают в различных учреждениях области. Среди них:
- 8 медработников областной больницы;
- 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;
- 4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;
- 6 медработников частной клиники;
- 1 медработник онкоцентра;
- 1 медработник Центра репродуктивной медицины;
- 2 медработника Центра экстренной медицинской помощи;
- 2 работницы аптеки.
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Кроме того, вчера подтвердили коронавирус еще у 2 детей из Кропивницкого. Всего в области количество инфицированных коронавирусом детей возросло до 5. "У 5-летней девочки также инфицирован коронавирусом отец. Семья с легким течением болезни находится на самоизоляции дома... Также подтвердили коронавирус у 8-летнего мальчика. Он имеет легкую форму заболевания и лечится дома", - сообщил он.
6 случаев заболевания COVID-19 являются летальными.