Число случаев COVID-19 на Кировоградщине выросло до 122, из них 44 медики, 5 - дети, - ОГА

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коронавирус

В Кировоградской области зафиксировали 122 случая заболевания COVID-19. Коронавирус, в частности, обнаружили у 44 медработников.

Об этом сообщил председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, инфицированные медики работают в различных учреждениях области. Среди них:

  • 8 медработников областной больницы;
  • 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;
  • 4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;
  • 6 медработников частной клиники;
  • 1 медработник онкоцентра;
  • 1 медработник Центра репродуктивной медицины;
  • 2 медработника Центра экстренной медицинской помощи;
  • 2 работницы аптеки.

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Кроме того, вчера подтвердили коронавирус еще у 2 детей из Кропивницкого. Всего в области количество инфицированных коронавирусом детей возросло до 5. "У 5-летней девочки также инфицирован коронавирусом отец. Семья с легким течением болезни находится на самоизоляции дома... Также подтвердили коронавирус у 8-летнего мальчика. Он имеет легкую форму заболевания и лечится дома", - сообщил он.

6 случаев заболевания COVID-19 являются летальными.

Число случаев COVID-19 на Кировоградщине выросло до 122, из них 44 медики, 5 - дети, - ОГА 01
Число случаев COVID-19 на Кировоградщине выросло до 122, из них 44 медики, 5 - дети, - ОГА 02
Число случаев COVID-19 на Кировоградщине выросло до 122, из них 44 медики, 5 - дети, - ОГА 03

Коронавирус и карантин
карантин Кировоградщина COVID-19 коронавирус
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