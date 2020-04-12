Папа Римский в пасхальном послании пожелал прекращения страданий на востоке Украины

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Папа Римский Франциск в пасхальном послании подчеркнул, что во время пандемии коронавируса стоит прекратить затянувшиеся войны.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на радио Ватикана.

"Это не время на то, чтобы и дальше производить и заниматься торговлей оружием, тратя огромный капитал, который должен быть использован на то, чтобы лечить людей и спасать жизни. Пусть это, наоборот, будет время положить конец затянувшейся войне, которая окровавила дорогу Сирию, конфликту в Йемене и напряжению в Ираке, также как в Ливане. Пусть это будет время, когда израильтяне и палестинцы возобновят диалог, чтобы найти устойчивое и длительное решение, которое позволит обеим сторонам жить в мире. Пусть прекратятся страдания населения восточных регионов Украины", - сказал понтифик.

Франциск также призвал страны к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.

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Отметим, что Папа Римский провел пасхальное богослужение в Ватикане без прихожан. Церемония транслировалась онлайн.

Напомним, 12 апреля у христиан западного обряда Пасха.