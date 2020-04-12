Шмыгаль в своем поздравлении перепутал Пасху с Рождеством

12 апреля глава правительства разместил в Фейсбук поздравление христианам западного обряда с Пасхой, сообщает Цензор.НЕТ.
"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа", – говорится в поздравлении.
Позже текст поздравления был исправлен.
"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать воскресение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - говорится в исправленном поздравлении.
из украинцев тоже мало кто разбирается в иудейских праздниках и датах...