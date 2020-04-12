Шмыгаль в своем поздравлении перепутал Пасху с Рождеством

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Шмыгаль в своем поздравлении перепутал Пасху с Рождеством

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перепутал два крупнейших христианских праздника - Пасху и Рождество.

12 апреля глава правительства разместил в Фейсбук поздравление христианам западного обряда с Пасхой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа", – говорится в поздравлении.

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Позже текст поздравления был исправлен.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать воскресение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - говорится в исправленном поздравлении.

Шмыгаль в своем поздравлении перепутал Пасху с Рождеством 01

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Топ комментарии
+34 Лео Кот
бывает...
из украинцев тоже мало кто разбирается в иудейских праздниках и датах...
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12.04.2020 20:48
+24 Крихітка Сара
Где он их берет?
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12.04.2020 20:48
+17 Igor V 184bb5c7
дебил, плять. других слов нет об этот зеленом петушатнике не обременных мозгами
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12.04.2020 20:48
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