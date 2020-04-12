В Николаевской области обнаружили два новых случая COVID-19, - ОГА

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В Николаевской области обнаружили еще два новых случая коронавируса. Таким образом, общее количество больных увеличилось до четырех.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"ГУ "Николаевский областной лабораторной центр МОЗ Украины" сообщает, что по факту обнаружения 2 подтвержденных случаев на короновирусные инфекцию COVID-19 у жителей села Вороновка Вознесенского района проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований. Определен круг контактных лиц с заболевшими. 11 апреля всего были обследованы 31 человек, материал для проведения исследований доставлен в вирусологическую лабораторию ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины". По результатам лабораторных исследований 12 апреля выявлено два подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц", - говорится в сообщении.

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В ОГА сообщают, что оба контактных лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку. Речь идет о совместных служениях на дому. Один заболевший также живет в Вороновке, второй – в Вознесенске.

"В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия в очаге и проводится определение расширенного круга контактных лиц с целью их лабораторного исследования", - добавили в ОГА.

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До 11 апреля Николаевская область оставалась единственной в Украине, где не фиксировали случаев коронавируса. Первыми инфицированными стали две женщины из Вознесенского района, которые вернулись из Польши. Их госпитализировали в реанимационное отделение.