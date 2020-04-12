Это наименьшее число более чем за три недели, с 19 марта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Общее количество умерших в Италии достигло 19899, сообщило Агентство гражданской защиты страны. Больше умерших только в США.
Также растет число тех, кто не нуждается в пребывании в отделении интенсивной терапии, и в целом нагрузка на больницы уменьшается, сообщил Боррелли.
Напомним, 20 украинских врачей поехали на две недели в Италию для оказания помощи.
путєноїди казали, що віруса, епідемії, пандемії немає, а є лише бажання міровой закуліси не дати путєну прийняти парад на красній площі.