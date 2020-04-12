В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта

1800 33
италия

В Италии, которая сильнее всего из европейских стран пострадала от эпидемии коронавируса, за сутки умер 431 пациент.

Это наименьшее число более чем за три недели, с 19 марта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Общее количество умерших в Италии достигло 19899, ​​сообщило Агентство гражданской защиты страны. Больше умерших только в США.

Также растет число тех, кто не нуждается в пребывании в отделении интенсивной терапии, и в целом нагрузка на больницы уменьшается, сообщил Боррелли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Италии умерло 542 человека, выздоровело рекордное количество пациентов - 2009 человек

Напомним, 20 украинских врачей поехали на две недели в Италию для оказания помощи.

Коронавирус и карантин
Италия карантин смерть COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7 pompiere
До 9 травня ще майже місяць, а міровая закуліса вже включила задню?

путєноїди казали, що віруса, епідемії, пандемії немає, а є лише бажання міровой закуліси не дати путєну прийняти парад на красній площі.
В Италии 11 апреля от COVID-19 умер 431 человек, это наименьшее суточное количество смертей с 19 марта - Цензор.НЕТ 7381
показать весь комментарий
12.04.2020 21:06
+6 XENOmorph X e9763c3a
Йде на спад і це є добре.
показать весь комментарий
12.04.2020 21:07
+6 shokolad
Багато ще (((. Але, слава Богу, меншає кількість померлих.
показать весь комментарий
12.04.2020 21:07
Смотреть комментарии