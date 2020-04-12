Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак

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Украина не выдерживает "проверку идиотами".

Об этом украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.

"Подушка прочности у нас сравнительно тонкая. Во-первых, за последние 30 лет мы отошли от российского берега, но к западному не пристали. Хуже всего то, что этот западный берег все больше размывается. Во-вторых, если бы мы провели реформы в 1990-х — первой половине 2000-х, наш запас прочности был бы выше. Но за эти три десятилетия мы не воспользовались своим шансом и сегодня должны за это расплачиваться. Цену не могу предугадать, потому что у нас, в отличие от других стран, идет война, к тому с таким непредсказуемым врагом, как российский режим. Однако наша страна уже выдержала серьезные испытания. Вспомните, как в начале 1990-х годов и в России, и на Западе говорили, что Украина — это государство на один час, оно неминуемо распадется. А Украина не распалась. Второй вызов — это то, что во времена Кучмы, а потом и Януковича Украина могла пойти авторитарным путем, как большинство стран бывшего СССР. К счастью, мы и с этим справились. И, наконец, Украина выстояла во время "российской весны" 2014 года. Наша память короткая, и мы уже начинаем забывать, насколько серьезным был этот вызов", - рассказал он.

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"Есть что-то в Украине, что не поддается описанию, но тем менее реально ощутимое. Назовем это "фактор Х" — что-то, что позволяет ей выдержать самые серьезные испытания. Во время кризиса наша страна, как еж: группируется, выпускает наружу иголки и выживает. По моему мнению, этот "фактор Х" — это самоорганизация украинского общества, и за этим фактором стоит сильная историческая традиция. Теперь же перед украинским обществом следующий вызов — вызов слабой и непрофессиональной властью. Если выдержим, выйдем из этого кризиса более крепкими, не выдержим — превратимся в failed state (в переводе с английского — несостоявшееся, провалившееся, нежизнеспособное государство. - Ред.), очень сильно зависимое от внешней помощи. Это самый плохой вариант. На него больше всего рассчитывает Россия. Ведь Путин всегда сможет показать россиянам на слабую Украину: "Смотрите, вы такого хотели?" Конечно, остается еще одна угроза: желание Кремля снова интегрировать Украину в свое государственное пространство. Но после краха "русской весны" эта угроза, думаю, более теоретическая. Хотя бы потому, что Россия сама слаба", - добавил Грицак.

"В общем, нужно четко представлять, какая сейчас у нас вилка возможностей: или мы выдерживаем кризис и становимся сильнее институционно, или становимся failed state. Не раз говорил это и снова повторю: я все государства в мире делю на такие, что выдерживают проверку идиотами и не выдерживают. Почему-то политика особенно притягивает идиотов. Я не имею в виду тех, у кого низкий уровень IQ, а людей слишком самоуверенных и слишком недалеких. Государства, которые выдерживают проверку идиотами, — это те, где идиот приходит к власти и не может сломать государственные институции, хотя очень старается. Красноречивый пример — Америка, где Трамп пробует ломать святая святых США — их правовую систему включая Конституционный суд, но это ему не очень удается. Надеемся, что и не удастся, особенно если его не изберут на второй срок. Более близкий нам пример — Польша, где тоже происходит нечто подобное, но государственные институции все-таки как-то держатся. А вот Венгрия рухнула полностью", - отметил историк.

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"Украина, к сожалению, принадлежит к другой группе. У нас институции еще слабенькие. И угроза, что их поломают наши идиоты (опять-таки, идиоты — без оскорблений, просто как категория — так, как ее понимали первоначально в античной Греции), очень высока. До сих пор мы выдерживали это бремя. Но сейчас уровень непредсказуемости чересчур высокий, ведь никогда в истории Украины не было столь слабой власти", - акцентировал Грицак.

"Ситуацию усугубляет всеобщая дискредитация экспертности. Сегодня каждый, кто имеет страничку в Facebook и может написать комментарий в "Украинскую правду", уже считается экспертом. В нынешнем информационном шуме не на кого опереться. А настоящему эксперту говорят, что он вовсе не эксперт, показывают его прошлые ошибочные оценки (что неминуемо, потому что никто не может работать без ошибок!). Идет уничтожение экспертов и даже охота за ними. Пандемия — это плохо. Но эта ситуация показывает, что эксперты все-таки нужны, ведь без них мы не сможем решать проблемы не то что лечения вируса, но и организации жизни общества сейчас. Надеюсь, люди будут кого-то слушать. ... Будет ли хорошо, не знаю, но, по крайней мере, шанс есть", - отметил историк.

"Вообще каждый кризис — это шанс. Важно, как мы это воспринимаем. Китайскими иероглифами слово "шанс" читается одновременно и как катастрофа, и как шанс. Условно говоря, кризис создает шансы для обнуления и перезагрузки, вопрос только, есть ли кому и что перезагружать. В случае Украины — есть что перезагружать, но пока некому. Здесь я делаю ударение на "пока". Потому что все-таки у нас сложилось новое поколение, как бы мы к нему ни относились. "Слуга народа" — это и есть отражение этого поколения, только несколько карикатурное. Идет смена политических элит: мы прощаемся со старыми лицами и уже не помним, какие партии были при власти десять лет назад. У нас запустился процесс изменения политических элит, и это очень важно. Единственная проблема с этим новым поколением в том, что оно (надеюсь опять-таки, что пока) ничего собой не представляет. Я писал пару лет назад, что у нас поколение красивое, шумное, но импотентное. Ключевой вопрос: кризис поможет получить им эту потенцию? Кризис — это период, когда все процессы сжимаются и ускоряются. То, на что в мирное время может уйти несколько десятилетий, в кризис происходит за несколько лет или даже месяцев. И это первая моя надежда, связанная с кризисом", - пояснил Грицак.

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"Вторая состоит вот в чем. Помню, в 1991 году у нас не было достаточного количества реформаторов. Были отдельные известные всем личности. Однако за последние пять-шесть лет, то есть после Майдана, у нас появились целые группы реформаторов (чего раньше не было), которые успели даже побыть при власти и уйти из нее. Мой польский друг-историк рассказывал, что когда в 1989 году в Польше к власти пришла "Солидарность", премьер-министр Мазовецкий искал реформатора — министра экономики. В списке было приблизительно 10 кандидатов, и Мазовецкий не знал, кого выбрать. В Варшаву приехал известный экономист из Гарварда Джеффри Сакс. Он из этого списка рекомендовал Мазовецкому Бальцеровича, потому что это был единственный человек, с которым тот был знаком (Бальцерович был у Сакса на программе Fulbright). Не хочу умалять заслуг Бальцеровича, вряд кто-либо справился с ситуацией лучше. Но факт остается фактом: в 1989 году у поляков был список из десяти достойных кандидатов, а у нас в 1991-м, наверное, два-три кандидата. Сейчас же этот список намного больше. Поэтому очень нужен политический проект, который смог бы организовать второй приход к власти этих реформаторов", - констатировал историк.