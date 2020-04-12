Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав

3285 43

Министерство здравоохранения назвало фейком дыхательное упражнение, которое якобы определяет наличие у человека инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает пресс служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об упражнение, которое предусматривает задержку дыхания на 10 секунд. Согласно распространенной информации, если человек смог так продержаться, то инфицирования у него нет. Минздрав развенчивает этот фейк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО развенчало российские фейки о коронавирусе

"Это дыхательное упражнение не может определить отсутствие или наличие у вас COVID-19. Обратитесь к семейному врачу, если подозреваете COVID-19 у себя или близких", - информирует Минздрав.

Там добавили, что с начала эпидемии коронавируса распространяются много мифов о том, как якобы можно уберечься от болезни или самостоятельно обнаружить коронавирус в организме.

"Призываем при появлении любых респираторных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу. Медицинские работники имеют четкий алгоритм действий и смогут проверить, болеете ли вы на COVID-19", - отмечает ведомство.

Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав 01
Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав 02

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав фейк COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11 Прощай немытая раССея
Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1576
показать весь комментарий
12.04.2020 21:46
+5 Тарапунька
Надо не менее 15 минут, если сможешь задержать дыхание более 15 минут, то с высокой долей вероятности можно утверждать что у вас коронавируса нет, но вы умерли от задержки дыхания.
показать весь комментарий
12.04.2020 21:49
+2 Tania Shevchenko c2fcd63d
ніколи таку дурню не чула-МОЗ саме створює фейки, щоб їх розвінчувати
показать весь комментарий
12.04.2020 21:44
Смотреть комментарии