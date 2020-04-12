Коронавирус наиболее стремительно распространяется в Черновицкой области и Киеве, - Минздрав опубликовал динамику заболеваемости COVID-19 по регионам

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Министерство здравоохранения опубликовало динамику распространения коронаварусной болезни в Украине.

"По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и городе Киеве (416 случаев). Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте - Ивано-Франковская область (291 случай)", - отметили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

Меньше всего случаев зарегистрировано на Николаевщине, Луганщине и Черниговщине - два, три и девять соответственно.

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