Пациентов с хроническими заболеваниями переведут из больниц, определенных для инфицированных COVID-19, - глава НСЗУ Мовчан

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Украинцев с хроническими заболеваниями для планового лечения перенаправят из больниц, определенных для пациентов с COVID-19, в другие медучреждения.

По словам главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, сейчас разрабатываются маршруты для таких пациентов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сейчас разрабатываются так называемые маршруты пациентов. Потоки пациентов будут переориентированы, пациенты соответствующим образом проинформированы. Со стороны руководителя области или непосредственно мэра обязательно будет коммуникация с пациентами о том, в каких больницах они теперь смогут получить необходимые им услуги", - рассказала Мовчан.

Она добавила, что работа в регионах по определению маршрутов уже идет.

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Напомним, Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации первой волны пациентов с COVID-19.

Министерство цифровой трансформации запустило online-дашборды с информацией об обеспеченности медицинских учреждений в регионах необходимыми ресурсами для приема больных коронавирусом.