За сутки в Калиновке на Виннитчине коронавирус выявили у 26 медиков. Всего в области 64 случая COVID-19 у медработников

1577

В Винницкой области по состоянию на 12 апреля зарегистрированы 174 случая коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"64 случая заболевания коронавирусной инфекции в области зарегистрированы среди наших медицинских работников", - рассказал глава ОГА Владислав Скальский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус наиболее стремительно распространяется в Черновицкой области и Киеве, - Минздрав опубликовал динамику заболеваемости COVID-19 по регионам

"По состоянию на 9.00. 12.04.2020г. в Калиновском районе зафиксированы 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у которой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии. Из областного лабораторного центра МЗ поступили результаты тестов, которые отбирались у контактных лиц. К сожалению, из 152 проб, отобранных на экспертизу - 30 имеют положительный результат. Из них 26 - медицинские работники (среди медицинского персонала инфекционного отделения не подтверждено ни одного случая). Все возможные контакты больных и очаг заболевания устанавливаются", - сообщили в Калиновской РГА.

Как сообщает местное издание "Калиновка city", коронавирус у 26 медицинских работников из Калиновки обнаружили только за последние сутки.

Анализы у медиков отобрали после того, как в Калиновской ЦРБ коронавирусной болезнью заболел врач.

Таким образом, по состоянию на 12 апреля у 27 медработников из Калиновки обнаружили коронавирус.