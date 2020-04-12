Коронавирус будет возвращаться, пока не создадут вакцину, - представитель ВОЗ Набарро

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Скорее всего, коронавирус будет продолжать возвращаться небольшими вспышками, пока не будет разработана и получит массовое распространение вакцина.

Об этом заявил специальный посланник Генерального директора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не уверены, будет ли коронавирус возвращаться волнами вроде гриппа. Но мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество еще долгое время, пока у всех не будет вакцины, которая нас защитит. Мы думаем, что будут небольшие вспышки в разных регионах, которые будут преодолевать нашу систему защиты", - сказал Набарро в программе NBC "Встреча с прессой".

Он добавил, что ключевой элемент борьбы с коронавирусом - наличие в каждой общине так называемого "защитного щита" - механизма, который позволит сразу реагировать на новые случаи, изолировать больных и остановить дальнейшее распространение болезни. "Необходимо, чтобы каждая страна имела такие мощности. Мы призываем страны разработать такой защитный механизм уже сейчас, и это позволит снять жесткий режим "закрытие стран" и предотвратить дальнейшие массовые вспышки", - сказал Набарро. Он также призвал мировых лидеров к усилению сотрудничества в борьбе против коронавируса.

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"Я бы хотел, чтобы они объединились и показали миру, что они верят - эту мировую угрозу можно преодолеть объединенными усилиями всех стран и народов", - сказал специальный посланник ВОЗ.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире насчитывается более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, 110052 человека умерли.

Напомним, замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, если вакцину или лекарство от коронавируса не удастся найти, мир ждет новая биологическая реальность, в которой придется забыть о кофе в парке, а друг с другом общаться только через скайп, так как коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.