Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен

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Хотя в начале пандемии COVID-19 Евросоюз столкнулся с реальной угрозой распада, то сейчас этот риск остался позади.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале пандемии коронавируса ЕС не хватало солидарности, все просто смотрели на свои проблемы, а границы закрывались без согласования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По ее словам, сегодня воля пройти через это вместе вернулась. "Есть решения, которые были невероятными еще полгода назад. Это повышает чувство общности и уверенности", - добавила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила: то, что страны приняли чрезвычайные меры в условиях кризиса - в принципе, хорошо. Однако важно, чтобы меры были пропорциональными, ограниченными во времени и демократично контролировались. В случае, если ограничения выходят за рамки, то председатель ЕК готова к действиям. Например, ЕС уже обеспокоен тем, что происходит в Венгрии.

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Там лояльные к Виктору Орбану парламентарии предоставили ему чрезвычайные полномочия. Теперь он может управлять Венгрией только с помощью декретов, обойдя парламент (где все равно ⅔ - его партия). Деятельность законодательного органа приостановлена.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, в ближайшие дни Еврокомиссия предоставит осторожные рекомендации относительно того, как можно шаг за шагом выходить из чрезвычайных мер. Каждая страна сама будет устанавливать даты, ведь все члены ЕС находятся на разных стадиях пандемии.

Отметим, что по состоянию на 12 апреля в мире подтверждено 1 792 782 случая COVID-19, 109 785 человек умерли, 411 515 - выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (533 115), Испания (166 019), Италия (152 271), Франция (129654) и Германия (125 452).

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