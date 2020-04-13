Расходы на транспортировку почты за границу выросли в 2-3 раза, но "Укрпочта" решила не повышать тарифы, - Смелянский

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Национальный почтовый оператор не планирует прекращать международные отправления, а также повышать на них тарифы.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Укрпочта, понимая свою важную роль в обеспечении экспорта для малого и среднего бизнеса, личных потребностей граждан, приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не изменять тарифы, несмотря на растущие расходы", - заявил он.

Смелянский отметил, что многие почтовые операторы (например, в Канаде, Испании, Германии, Казахстане, Корее) закрыли прием экспортных отправлений. Многие существенно сократили работу сортировочных центров и таможенных пунктов (например, Франция - с 7 до 4 дней).

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По его словам, в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения в Украине, которое использовалось для транспортировки отправлений, "Укрпочта" вводит другие пути доставки.

Речь идет о грузовых рейсах Turkish Airlines 4-5 раз в неделю, транзите "Укрпочты" вместе с компанией Элерон и AirBaltic из аэропорта Жуляны, а с 3 апреля - из аэропорта Львова.

"Таким образом мы обеспечим регулярное грузовое сообщение для ваших отправлений в Европу и США. Также, регулярно уже ходят наземные маршруты в Молдову, Румынию, Польшу, Латвию, Эстонию, Словакию, Чехию и другие близкие географически страны", - информирует он.

По словам Смелянского, сегодня на территории Украины почти нет неотправленной почты. Благодаря помощи коллег из Нидерландов и авиакомпании KLM Украина может доставлять корреспонденцию в ключевые страны Латинской Америки, Африки и Океании. Проблемным остается направление Австралии и маленьких островных государств.

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Гендиректор отметил, что расходы на транспортировку почты в страну назначения выросли в 2-3 раза, однако "Укрпочта" решила не вводить дополнительных надбавок за доставку, а также не отменять действие программы лояльности для экспортеров.

Напомним, с конца марта "Укрпочта" доставляет в отделения или на дом товары из 5600 аптек. Для киевлян и жителей областных центров услуга стоит 35 гривен, для всех остальных украинцев она бесплатна. С 4 апреля государственный почтовый оператор предоставляет услугу адресной доставки продуктов первой необходимости.