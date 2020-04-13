Один украинский воин погиб, еще один получил боевую травму на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ возле Тарамчука, Водяного и Крымского, - штаб

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За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника.

"После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре ОС.

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Вместе с тем сообщается, что 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.