2,8 млн человек в США протестировали на наличие коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам всего мира.
Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, который в настоящее время стал одним из мировых центров по количеству случаев и темпам распространения коронавируса – почти 461,6 тыс. человек.
Жертвами коронавируса в США стали более 22 тыс. человек, только в Нью-Йорке погибли 6,9 тыс..
Как сообщил ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко, в Украине всем пациентам с пневмонией будут делать тест на коронавирус.