2,8 млн человек в США протестировали на наличие коронавируса. ИНФОГРАФИКА

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В США на наличие коронавируса протестировали 2,8 миллиона человек. Положительный результат подтвержден в 557,3 тысячах случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам всего мира.

Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, который в настоящее время стал одним из мировых центров по количеству случаев и темпам распространения коронавируса – почти 461,6 тыс. человек.

Жертвами коронавируса в США стали более 22 тыс. человек, только в Нью-Йорке погибли 6,9 тыс..

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Как сообщил ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко, в Украине всем пациентам с пневмонией будут делать тест на коронавирус.