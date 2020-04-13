COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,85 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 114,2 тыс.. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 11 апреля во всем мире зарегистрировали 1 850 527 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений по прежнему США - там число заболевших достигло 557,6 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 114 245 летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 22 108, заболевших - 557 571.

В Италии за все время заболели 156 363 человек. В то же время умерли 19 899.

Испания сообщает о 166 831 инфицированных. Из них 17 209 человек умерли.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в Италии, США, Испании и Франции.

Так, во Франции умерли 14 412 человек, в Великобритании – 10 629, в Иране – 4 474, Бельгии - 3 600, в Германии - 3 022, в Нидерландах – 2 747, в Турции - 1 198, в Швейцарии - 1 106.

В РФ число зараженных достигло 15 770 человек, умерли - 130; в Беларуси - 2 578, умерли - 26; в Польше - 6 674, умерли - 232; в Молдове - 1 662, умерли - 31; в Венгрии - 1 410, умерли - 99; в Румынии - 6 300, умерли - 316; в Словакии - 742, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав.