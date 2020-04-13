"Как когда-то чумных", - мэр Николаева Сенкевич объяснил горожанам, как будут хоронить умерших от коронавируса

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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что людей, которые умрут от коронавируса будут хоронить в спецмешках и закрытых гробах.

Также для них будут отведены отдельные места на кладбище, поскольку тела заболевших могут даже после смерти быть разносчиками вируса, заявил Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ.

– Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить и не подвергать опасности: людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других. Уже известно, что после смерти люди могут также быть разносчиками вируса. Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас немного более продуманными, ззаявил Сенкевич.

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