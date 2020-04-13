Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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Мэр Киева Виталий Кличко опережает ближайшего конкурента на выборах в 4 раза – за него готовы проголосовать 38,7% киевлян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные сегодня.

Согласно данным опроса "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы.

Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.

Четвертое место занял Андрей Пальчевский (самовыдвижение) – 8,2%, пятое – Александр Омельченко (самовыдвижение), 6,4%.

Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.

Также, согласно результатам опроса "Рейтинга", киевляне высоко оценили действия городского головы Виталия Кличко в условиях угрозы коронавируса: 59% считают, что он действовал эффективно. 47% считают, что Президент Владимир Зеленский действовал эффективно. По 38% как эффективные оценили действия Минздрава и МВД. Медицинские учреждения Киева и премьер-министр Шмыгаль получили, соответственно, 35 и 26%.





Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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