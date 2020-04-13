Новых больных COVID-19 среди нардепов нет, некоторые уже даже излечились, - Разумков

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что количество больных COVID-19 народных депутатов не увеличилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

На вопрос, сколько депутатов на сегодня болеет, Разумков ответил: "Количество не увеличилось. Наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели, вылечились. И я надеюсь, что в ближайшее время вернутся к работе".

"Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с теми, кто заболел. Однако, пока что ситуация в Верховной Раде стабильная, она работает", - добавил спикер.

Напомним, 28 марта у нардепа Анны Скороход было подтверждено заболевание СОVID-19. Она находилась дома на самоизоляции.

18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.

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