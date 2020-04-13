Группа поддержки России в ООН состоит из 22-26 государств, - Кислица

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Группа поддержки России в Организации Объединенных Наций в последние годы стабильна: примерно 22-26 государств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал посол Украины в ООН в Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

"Группа поддержки РФ в последние годы стабильна. Это примерно 22-26 стран. Конечно, РФ разово может вынести на Генассамблею какой-то проект, условно говоря, о том, что понедельник – это первый рабочий день, и все страны Генассамблеи за это проголосуют.

Возьмем заседания Совбеза, которое было инициировано РФ в начале этого года, и которое они приурочили к годовщине минских договоренностей. Из 15 членов Совбеза никто не поддержал РФ, даже тот же Китай. Это не означает, что все 14 других поддержали Украину, хотя многие из них – да. А кое-кто сказал: Украина признана в своих границах международным сообществом, на том и все", - сообщил посол.

Также Кислица предложил проанализировать качество клуба поддержки РФ: "Венесуэла, Сирия, Бурунди. Не хочу обижать народ Бурунди, но бесспорным является то, что там происходит с точки зрения прав человека. У меня были разговоры с представителями некоторых стран с сотнями миллионов жителей, которые голосовали против нас, а потом приняли нейтральную позицию. И я говорил: вы же глобальная страна, а здесь оказываетесь в таком лагере...".

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"Когда мы говорим о демократических ценностях, о цивилизационном противостоянии, то голоса могут распределяться где-то 65-22. Это не значит, что остальные 100 стран – ужасные и недемократические, это означает, что у сотни стран есть или специфические интересы, или отсутствие интересов в принципе.

Поэтому не удивляйтесь, когда украинские, европейские или американские резолюции проводятся через Генассамблею 50-60 голосами, это нормальная ситуация. Генассамблея, нравится это кому или нет, является очень демократическим органом, потому что каждая страна здесь имеет голос независимо от того, сколько там населения: полтора миллиарда или пять тысяч людей", - сказано в сообщении.