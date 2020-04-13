На утро 13 апреля зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели, - Минздрав

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На утро 13 апреля зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 194 случая;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 60 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 94 случая;
Закарпатская область - 92 случая;
Запорожская область - 85 случаев;
Ивано-Франковская область - 300 случаев;
Кировоградская область - 142 случая;
г. Киев - 495 случаев;
Киевская область - 216 случаев;
Львовская область - 124 случая;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 69 случаев;
Полтавская область - 25 случаев;
Ривненская область - 125 случаев;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 273 случая;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 22 случая;
Черновицкая область - 462 случая;
Черкасская область - 102 случая;
Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус наиболее стремительно распространяется в Черновицкой области и Киеве, - Минздрав опубликовал динамику заболеваемости COVID-19 по регионам

На утро 13 апреля зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 13 апреля зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели, - Минздрав 02

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+14 буков
Як бачим Печерську Лавру без Томоса вже накрило.
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13.04.2020 09:56
+5 Kirill Ponomarev
Значит с детьми нельзя гулять в лесу, весь бизнес закрыт на карантин, пловца вяжут 10 ментов, а попы продолжают собирать баранов в толпу и косить бабло и менты стоят в сторонке, шо за бл...я страна
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13.04.2020 10:02
+4 Oleh57
Вчора розмовляв з своїм знайомим який виїхав до Італії років 10 тому і працює біля Кремони рятівником на швидкій - повірте ми не маємо навіть зеленої уяви який нас чекає ПЗДЦ!!! Більше нічого говорити не буду щоб не нагнітати - скажу тільки одне ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА ЯКОМОГА ДОВШЕ це чи не єдиний шанс залишитись живим враховуючи стан нашої української "медицини"!!!
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13.04.2020 10:02
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