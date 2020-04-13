Вторая неделя "Всеукраинской школы онлайн": темы и расписание уроков

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Сегодня, 13 апреля 2020, начинается вторая неделя работы Всеукраинской школы онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Для того, чтобы вы могли эффективно спланировать свое обучение, рассказываем вам о расписании уроков на YouTube-канале Минобразования, темы, которые будут освещаться на этой неделе, а также напоминаем о ссылках, где вы всегда сможете найти нужные вам уроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале Минобразования. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходили в зависимости от продолжительности каждой записи.

С этой недели на YouTube-канале Минобразования все уроки будут начинаться так:

1 урок - 10:00

2 урок - 10:30

3 урок (зарядка) - 11:00

4 урок - 11:15

5 урок - 11:45

6 урок (зарядка) - 12:15

7 урок - 12:30

"Помните, если опоздали - не беда, все уроки сохраняются в записи на нашем YouTube-канале. Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать ее просматривать с удобного для вас места", - отметили в ведомстве.

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Вместе с тем, в Минобразования напомнили, что для целостного представления о том, о чем именно рассказывают учителя в течение недели, публикуется расписание с темами для каждого урока. Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.

На YouTube-канале Минобразования также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

5 класс - bit.ly/USO5class

6 класс -bit.ly/USO6class

7 класс - bit.ly/USO7class

8 класс - bit.ly/USO8class

9 класс - bit.ly/USO9class

10 класс - bit.ly/USO10class

11 класс - bit.ly/USO11class

"Напоминаем, что Министерство образования и науки собрало для вас краткие итоги первой недели работы Всеукраинской школы онлайн - здесь и о досадных ошибках, и о взрыве интереса в ТikTok, и интересная статистика о том, кто и какие уроки больше смотрели на медиаресурсах Минобразования", - добавили в ведомстве.