В ВСУ 19 случаев заболевания COVID-19, 1 человек выздоровел и 1 умер, - Командование Медсил

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По состоянию на 7:00 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 214 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 25 человек.

По состоянию на вечер 12.04 в ВС Украины, с помощью ПЦР тестирования, был подтвержден еще один случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, у работника ВС Украины, который 08.04.2020 года был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Его состояние здоровья стабильное тяжелое.

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