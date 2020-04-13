На границе с РФ обнаружили двух украинцев, нарушивших правила самоизоляции

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За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники пограничного ведомства Украины обнаружили двух нарушителей самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера, 12 апреля, в пункте пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" на Сумщине и Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Оба 31 марта подписали соглашение на самоизоляцию, однако лица сами себе назначили срок карантина и через 12 суток отправились путешествовать", - говорится в сообщении.

Об этих фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей".

Нарушение правил карантина влечет наложение штрафа на граждан от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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