Рада не собирается идти на карантин и голосовать дистанционно, - Разумков

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Перевести в дистанционный режим голосования народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады на время карантина невозможно ни юридически, ни организационно.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня такой возможности нет - ни с юридической, ни с организационной, я думаю, тоже. К тому же, почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной Рады Украины в том стандартном режиме, к которому мы привыкли. Сегодня в Украине работает очень много учреждений - Верховная Рада также должна работать", - отметил спикер в ответ на вопрос, не планирует ли парламент на время карантина перейти на дистанционное голосования во время пленарных заседаний.

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При этом он напомнил, что ранее Рада изменила график работы.

"Сейчас у нас меньше пленарных заседаний, больше - в комитете, больше работы в регионах у некоторых народных депутатов, особенно мажоритарщиков, потому что они также помогают людям. Однако переходить на какой-то карантин Верховная Рада не собирается", - рассказал Разумков.